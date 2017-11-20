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20 ноября 2017
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17 ноября 2017
17:12  20 ноября 2017 1

В Прикамье пропала студентка-музыкант, отправившаяся на романтическое свидание

Пропала 21-летняя студентка Пермского педагогического университетаФото: Оксана Черных, «ВКонтакте»

В селе Култаево Пермского края родственники и полиция третий день разыскивают пропавшую Оксану Черных. 21-летняя девушка ушла из дома утром 18 ноября и не вернулась.

По словам ее матери, Оксана утром уехала в музыкальный колледж, затем с одногруппниками отправилась в собачий приют, после чего собиралась встретиться с молодым человеком. «Как оказалось, на встречу он пришел не один, а с друзьями», — передает слова матери пропавшей портал progorod59.ru.

Последний раз мама с дочерью говорила по телефону около восьми часов вечера. Тогда дочь сообщила, что они с парнем гуляют и домой она поедет на такси. «После этого я уже не могла дозвониться до своей дочери», — сообщила мать пропавшей.

Родители девушки обратились в полицию, написав заявление о пропаже дочери. Мама Оксаны отметила, что молодой человек, с которым у Оксаны была назначена встреча, вел себя странно. «Всю ночь мы провели в полиции. Этот парень, с которым она встречалась, сказал, что вообще не выходил из дома. Потом сознался, что они все-таки встречались. Думаю, он что-то недоговаривает», — сообщила обеспокоенная мама студентки.

Оксана Черных была одета в голубую куртку, черную шапку и черные джинсы. Особые приметы — шрам на подбородке.

В полиции подтвердили данные об исчезновении девушки. Заявление о пропаже поступило 20 ноября. В настоящее время ведутся поиски.

Ксения Томашова
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