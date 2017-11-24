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24 ноября 2017
23 ноября 2017
03:26  24 ноября 2017 0

Владелец «Из рук в руки» и Job.ru объявил о закрытии бизнеса в России

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, интернет, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Популярные сайты в скором времени прекратят работатьФото: Анна Майорова © URA.RU

Медиахолдинг «Пронто медиа», в который входят сайты «Из рук в руки» и job.ru, перестанет осуществлять свою деятельность в России. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила головная компания холдинга Trader Media East.

Соответствующее решение, как передает «Национальная служба новостей», было принято 22 ноября на заседании совета директоров. Приостановление деятельности связано с низкой конкурентоспособностью и эффективностью холдинга. При этом точная дата прекращения работы медиахолдинга не раскрывается.

«Пронто медиа» был основан в 1992 году. Тогда же вышел в печать нулевой выпуск газеты «Из рук в руки». Одноименный портал был запущен в 1996 году, а в уже 2000-м холдинг обзавелся сайтом для поиска работы job.ru. В Москве газета перестала выходить в 2015 году. В регионах же выпуск был передан на франшизы.

Сергей Демин
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