СБУ выдворяет с Украины «доверенное лицо» Кадырова

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что выдворяет с территории страны гражданина РФ, «который в течение длительного времени был доверенным лицом» президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
«Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию», — приводит текст сообщения RT. Пока что имя и фамилия этого гражданина не уточняются. Как говорят СМИ, им может быть бывший спецпосланник главы Чечни Рамзан Цицулаев, передает «Национальная служба новостей».
Ранее бойцы СБУ по просьбе ФСБ задержали в Киеве Цицулаева, который был представителем Чечни на Украине, и на границе с Брянской областью передали российским коллегам. Ему предъявили обвинения сразу по двум статьям: «мошенничество» и «оказание сопротивления представителям власти».