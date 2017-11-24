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24 ноября 2017
17:08  24 ноября 2017 0

СБУ выдворяет с Украины «доверенное лицо» Кадырова

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Украина выдворила доверенное лицо КадыроваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что выдворяет с территории страны гражданина РФ, «который в течение длительного времени был доверенным лицом» президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию», — приводит текст сообщения RT. Пока что имя и фамилия этого гражданина не уточняются. Как говорят СМИ, им может быть бывший спецпосланник главы Чечни Рамзан Цицулаев, передает «Национальная служба новостей».

Ранее бойцы СБУ по просьбе ФСБ задержали в Киеве Цицулаева, который был представителем Чечни на Украине, и на границе с Брянской областью передали российским коллегам. Ему предъявили обвинения сразу по двум статьям: «мошенничество» и «оказание сопротивления представителям власти».

Ксения Томашова
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