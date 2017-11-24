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24 ноября 2017
12:42  24 ноября 2017 0

СБУ по заданию ФСБ задержала бывшего спецпосланца Кадырова

Рамзана Цилулаева уже передали российским силовикамФото: «Росбалт»

Бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины по просьбе ФСБ задержали в Киеве бывшего спецпосланника Рамзана Кадырова на Украине Рамзана Цилулаева, и на границе с Брянской областью передали российским коллегам.

О задержании Рамзана Цилулаева сообщает «Росбалт». По данным издания, Цилулаев был задержан в Киеве в ресторане «Казбек». Его арестовали сотрудники СБУ, а спустя какое-то время родственники Цилулаева узнали, что он находится в следственном изоляторе ФСБ «Матросская тишина».

«Ему предъявили обвинения сразу по двум статьям: «мошенничество» и «оказание сопротивления представителям власти», — сообщает издание.

Ранее Рамзан Цилулаев был представителем Чечни на Украине, а в 2014 году его пытались задержать в Москве в ресторане гостиницы «Золотое кольцо». Цилулаеву тогда удалось сбежать благодаря охранникам, которые затеяли драку с полицейскими. После побега бывший посланец Кадырова поселился на Украине.

По версии следствия, бывший полпред Кадырова получил 50 тысяч евро от Марии Новиковой, жены бизнесмена Андрея Новикова, осужденного по обвинению в вымогательстве и похищении человека. За указанную сумму Цилулаев якобы брался посодействовать в его освобождении.

Александр Лукманов
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