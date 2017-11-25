Тимати опубликовал продолжение своего главного рекламного хита. АУДИО

04:12 25 ноября 2017 0

Рэпер выложил дополненную версию песни на своем YouTube-канале Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Известный российский рэп-исполнитель Тимати опубликовал на своем YouTube-канале дополненную версию песни, которая является саундтреком для рекламы спрея для горла «Тантум Верде Форте».

«На своем концерте в „Олимпийском“ Тимати сказал, что эта песня про „Тантум Верде Форте“ — его главный хит в карьере!» — говорится в подписи к ролику.

Оригинальный трек для рекламы лекарственного средства вышел в сентябре 2016 года. Видеоклип за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров и стал героем мемов, передает «Lenta.ru».