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25 ноября 2017
24 ноября 2017
04:12  25 ноября 2017 0

Тимати опубликовал продолжение своего главного рекламного хита. АУДИО

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Рэпер выложил дополненную версию песни на своем YouTube-каналеФото: Алексей Колчин © URA.RU

Известный российский рэп-исполнитель Тимати опубликовал на своем YouTube-канале дополненную версию песни, которая является саундтреком для рекламы спрея для горла «Тантум Верде Форте».

«На своем концерте в „Олимпийском“ Тимати сказал, что эта песня про „Тантум Верде Форте“ — его главный хит в карьере!» — говорится в подписи к ролику.

Оригинальный трек для рекламы лекарственного средства вышел в сентябре 2016 года. Видеоклип за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров и стал героем мемов, передает «Lenta.ru».

Александр Черноскутов
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