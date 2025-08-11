В Новосибирске водитель грузовика дважды попытался сбить людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самосвал дважды наехал на группу людей
Самосвал дважды наехал на группу людей Фото:

В Кировском районе Новосибирска произошел инцидент, где водитель грузовика Howo дважды намеренно направил свой автомобиль на группу людей возле кафе-бара на улице Петухова. После этого он скрылся с места происшествия. Обошлось без жертв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом говорится в официальном telegram-канале СК. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы разыскивают водителя. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование этого резонансного происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Новосибирска произошел инцидент, где водитель грузовика Howo дважды намеренно направил свой автомобиль на группу людей возле кафе-бара на улице Петухова. После этого он скрылся с места происшествия. Обошлось без жертв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом говорится в официальном telegram-канале СК. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы разыскивают водителя. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование этого резонансного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...