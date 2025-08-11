Украина сможет заключить мирное соглашение только при признании утраченных территорий за Россией. Об этом сообщает одна из британских газет. По ее данным, украинская армия испытывает все большую нехватку военнослужащих, а военная обстановка остается неблагоприятной для Киева.
«Позиция Киева о недопустимости уступки территорий ... в нынешних условиях нереалистична. Ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий», — пишет Financial Times.
Авторы публикации подчеркивают, что без такого признания Украине будет сложно добиться реального прекращения огня и достижения устойчивого мира. Эксперты считают, что компромисс по этому вопросу может стать основой для будущих переговоров между Киевом и Москвой.
Ранее сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов) допустил возможность территориального обмена в рамках урегулирования конфликта на Украине. Грэм не уточнил, какие именно территории имеются в виду. Сенатор также заявил, что одной из основных целей президента США Дональда Трампа является достижение окончательного урегулирования кризиса на Украине.
