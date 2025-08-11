Британский наемник Уильям Хейден, захваченный в плен в районе Торецка (ДНР), был перевезен в Москву для проведения следственных мероприятий. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что ему предъявлено обвинение по статье о наемничестве, а также планируется проведение судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время задержанный содержится в одном из столичных СИЗО и сотрудничает со следствием.
Как выяснилось, Хейден ранее служил в британской армии в течение 13 лет, но был уволен за употребление наркотиков. После этого он работал в магазине спортивных товаров, однако из-за проблем с психическим здоровьем лишился работы. В 2023 году он прибыл в Польшу, а затем перебрался на Украину, где вступил в ВСУ в качестве оператора противотанковых комплексов.
Это не первый случай задержания иностранных наемников в зоне СВО. Ранее российские силовики сообщали о пленении британских военнослужащих в Николаевской области. Расследование деятельности Хейдена продолжается, и следствие намерено установить все обстоятельства его участия в боевых действиях на стороне Украины.
