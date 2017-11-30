Жительница Перми пропала после встречи с женихом

Молодая пермячка пропала, возвращаясь домой после встречи со своим другом. Известно, что молодой человек сделал ей предложение, но она отказала ему. После смс-ки родственникам девушка перестала выходить на связь.
31-летняя Екатерина Кычкина ушла из дома в воскресенье, 26 ноября, и до сих пор не вернулась. Как рассказали в соцсетях ее близкие, девушка встретилась на площади Восстания со своим другом. После этого от нее пришло сообщение, что молодой человек сделал ей предложение, но она ему отказала и села в такси. Больше никаких вестей от Екатерины не было. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД, заявление в полицию о пропаже девушки пока не поступало, но полицейские все равно ее ищут.
Приметы женщины: волосы темно-русые, ниже лопаток, рост примерно 170 см, нос с горбинкой, глаза серо-зеленые. Особые приметы: под правой скулой шрам длиной 2-3 см.; на спине в районе грудного отдела шрам от операции примерно 15 см. Екатерина была одета в красную куртку с капюшоном, вязаное темно-серое платье, черные колготки.
В середине ноябре в Перми пропала 21-летняя студентка музыкального колледжа. Она поехала на встречу с молодым человеком, которые впоследствии признался в ее убийстве. Тело девушки нашли в лесном массиве Орджоникидзевского района.