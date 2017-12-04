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01 декабря 2017
18:18  04 декабря 2017 0

Кобылкин поручил срочно готовиться к строительству школ, чтобы исполнить указ президента

Дмитрий Кобылкин на совещании поручил в сжатые сроки подготовить проекты строительства школФото пресс-службы правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин поручил в сжатые сроки рассмотреть и согласовать основные параметры по проектам строительства школ в ямальских городах и выбрать финансовую модель для реализации с учетом возможного участия инвестора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В предварительный перечень первоочередных объектов образования Ямала вошли проекты школы на 800 мест в Салехарде, учебного учреждения в микрорайоне Тундровый Нового Уренгоя, нового образовательного центра на территории активной застройки микрорайона №8 Ноябрьска, школы на 500 мест в Лабытнангах и другие объекты. Строительство должно начаться в 2018—2021 годах.

«Необходимость создания сети объектов образования определяют поручения главы государства по ликвидации второй смены в школах и лидерство региона по рождаемости. Подрастает поколение школьников, но и потребность в детсадах тоже не падает», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Отметим, что многие детские сады на Ямале были построены в рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств инвесторов, крупных нефтегазовых компаний, работающих на территории Ямала. Это позволило за несколько лет почти полностью решить проблему с очередями в садиках. По аналогичной схеме планируется и строительство школ

Вячеслав Егоров
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