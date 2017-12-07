16:17 07 декабря 2017 0

Свердловские коммунисты начали формирование предвыборной сетки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аффилированная со свердловским отделением КПРФ общественная организация «Дети войны» начала активный прием новых членов.

Как сообщили «URA.RU» очевидцы, перед зданием городского обкома Компартии выстраиваются до сотни желающих вступить в нее человек пожилого возраста. В личном общении пенсионеры пояснили источнику агентства, что каждому из них обещана доплата к пенсии в размере 1000 рублей. Он предполагает, что все обратившиеся в КПРФ пожилые люди предоставят коммунистам свои телефоны и адреса. И что эти данные будут использованы в дальнейшем для привлечения агитаторов и иных предвыборных целей.

Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил «URA.RU», что коммунисты целенаправленно не предлагают пожилым людям вступать в общественную организацию: «Мы не даем объявлений, никого специально не зазываем. Люди сами узнают об организации по „сарафанному радио“».

Ивачев напомнил, что свердловские коммунисты несколько раз уже вносили в Заксобрание законопроект о «Детях войны». В документе предлагалось введение денежного пособия в размере 1000 рублей в квартал для свердловчан, родившихся в 1927—1945 годах. В последний раз партийцы собрали в поддержку референдума о принятии данного закона 69 тысяч подписей. Но документ каждый раз отклонялся парламентским большинством. Первый секретарь обкома обещает, что коммунисты будут продолжать работу над проектом закона.

Александр Ивачев утверждает, что коммунисты не предлагают ни при обращении, ни в дальнейшем обращающимся к ним свердловчанам деньги. Он допускает, что в дальнейшем обратившиеся в обком «дети войны» решат в добровольном порядке работать на партию.

Схожую предвыборную технологию использовал в 2003 году на выборах губернатора экс-лидер «Российской партии пенсионеров» Сергей Атрошенко. Он организовал раздачу избирателям «земельных сертификатов». Одновременно политик лоббировал принятие закона, по которому эти сертификаты в дальнейшем могли бы быть обменены на земельные участки.