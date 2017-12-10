Художник с Урала Виктор Давыдов посвятил свою новую работу скандально известной балерине Анастасии Волочковой, популярность которой резко выросла после публикации в Сети ее интимных фотографий.
Автор нарисовал и опубликовал на своей станице в Instagram картину, которую назвал «Шпагатная фабрика имени Волочковой». На работе он изобразил двух докторов, выносящих куда-то женщину «в шпагате». При этом около входа в здание с табличкой «DANC» толпится группа девушек. Размер полотна, посвященного Волочковой, составляет 50×70 см.
Напомним, ранее в Интернете были опубликованы интимные фотографии, на которых женщина, похожая на Волочкову, занималась сексом. По данным сервиса «Яндекс.Wordstat», популярность балерины на фоне скандала выросла в десять раз.