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10 декабря 2017
12:58  10 декабря 2017 0

Уральский художник высмеял интимные снимки Волочковой. ФОТО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Волочкову изобразили на картинеФото: Илья Московец © URA.RU

Художник с Урала Виктор Давыдов посвятил свою новую работу скандально известной балерине Анастасии Волочковой, популярность которой резко выросла после публикации в Сети ее интимных фотографий.

Автор нарисовал и опубликовал на своей станице в Instagram картину, которую назвал «Шпагатная фабрика имени Волочковой». На работе он изобразил двух докторов, выносящих куда-то женщину «в шпагате». При этом около входа в здание с табличкой «DANC» толпится группа девушек. Размер полотна, посвященного Волочковой, составляет 50×70 см.

Напомним, ранее в Интернете были опубликованы интимные фотографии, на которых женщина, похожая на Волочкову, занималась сексом. По данным сервиса «Яндекс.Wordstat», популярность балерины на фоне скандала выросла в десять раз.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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