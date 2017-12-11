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Главные новости Челябинской области
19:31  11 декабря 2017 0

Скандал в челябинской запретке — похитили деньги на юбилей

Виктор Кудревич стал фигурантом уголовного делаФОТО: «Озерский вестник»

В Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» (КРЦ) Виктора Кудревича. Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на 70-летие Озерска.

Правоохранительные органы эту информацию не комментируют. О возбуждении уголовного дела пишет «Озерский вестник», не указывая номер статьи УК РФ. Газета сообщает, что в отношении Кудревича ранее проводилась проверка по расходованию средств на празднование юбилея города. В 2015 году Озерску исполнилось 70 лет.

По информации «URA.RU», сама проверка была начата по итогам ревизии КРЦ, инициированной мэрией Озерска. Обнаружена крупная недостача. Виктор Кудревич входит в городской политсовет «Единой России». В самые ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о выводе Кудревича из состава политсовета и о приостановлении членства в рядах партии.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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