03 января 2025
02 января 2025

Трассу М-5 под Челябинском парализовал раскуроченный большегруз. Видео

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Фура перегородила трассу М-5 в районе Кропачево
Фура перегородила трассу М-5 в районе Кропачево Фото:

Движение на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области 4 января остановилось в обоих направлениях. Причиной стала перегородившая проезжую часть фура между Кропачево и Катав-Ивановском. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Грузовой автомобиль, двигаясь в направлении Уфы, не выдержал дистанцию, не учел дорожные, метеорологические условия и совершил выезд на полосу встречного движения. В результате грузовой автомобиль занесло. Он наехал на барьерное ограждение и перегородил движение в обоих направлениях», — прокомментировали в областном ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что в аварии никто не пострадал. На участке организовали реверсивное движение. Предпринимаются меры для устранения последствий ДТП.

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Движение на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области 4 января остановилось в обоих направлениях. Причиной стала перегородившая проезжую часть фура между Кропачево и Катав-Ивановском. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Грузовой автомобиль, двигаясь в направлении Уфы, не выдержал дистанцию, не учел дорожные, метеорологические условия и совершил выезд на полосу встречного движения. В результате грузовой автомобиль занесло. Он наехал на барьерное ограждение и перегородил движение в обоих направлениях», — прокомментировали в областном ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что в аварии никто не пострадал. На участке организовали реверсивное движение. Предпринимаются меры для устранения последствий ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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