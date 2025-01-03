Движение на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области 4 января остановилось в обоих направлениях. Причиной стала перегородившая проезжую часть фура между Кропачево и Катав-Ивановском. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Грузовой автомобиль, двигаясь в направлении Уфы, не выдержал дистанцию, не учел дорожные, метеорологические условия и совершил выезд на полосу встречного движения. В результате грузовой автомобиль занесло. Он наехал на барьерное ограждение и перегородил движение в обоих направлениях», — прокомментировали в областном ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что в аварии никто не пострадал. На участке организовали реверсивное движение. Предпринимаются меры для устранения последствий ДТП.
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