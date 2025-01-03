03 января 2025

Кадры будут перетекать в торговлю: прогноз для челябинского рынка труда в 2025 году

В 2025 году челябинские компании продолжат бороться за кадры — аналитик Чурина
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели стали предлагать больше бонусов сотрудникам
Работодатели стали предлагать больше бонусов сотрудникам Фото:

В 2025 году в Челябинской области будет наблюдаться усиление дефицита кадров. При этом в некоторых отраслях произойдет сокращение найма и отток сотрудников, например, из строительства в торговлю. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

«Сокращение численности трудоспособного населения, вызванное демографическими изменениями 1990-х годов, сохранится. Это создаст дополнительные вызовы для работодателей. В регионах с масштабными инфраструктурными проектами недостаток трудовых резервов еще более усилит дисбаланс между спросом на кадры и их предложением», — поделилась эксперт.

При этом аналитик прогнозирует, что тенденции будут зависеть от отрасли предприятия. В капиталоемких отраслях, таких как строительство и девелопмент, в связи с охлаждением экономики может произойти сокращение числа новых проектов. Это приведет к уменьшению темпов найма работников. Тем не менее, в сегментах народного потребления, таких как розничная торговля и пищевое производство, спрос на рабочую силу остается стабильным. Это может спровоцировать переток работников из отрасли в отрасль, предупредила представитель «Авито Работы».

Чурина отметила, что работодатели акцентируют внимание на удержании сотрудников при помощи улучшения условий труда, возможности профессионального роста и развития бренда работодателя. Также наблюдается увеличение числа вакансий с возможностью переобучения. Кроме того, компании начали чаще предлагать дополнительные бонусы, такие как бесплатное питание, оплата транспортных расходов и ДМС.

Как URA.RU писало ранее, в 2025 году ожидается замедление роста реальных заработных плат и стабилизация уровня безработицы. При этом работодатели будут стараться удерживать на местах уже имеющихся сотрудников. 

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В 2025 году в Челябинской области будет наблюдаться усиление дефицита кадров. При этом в некоторых отраслях произойдет сокращение найма и отток сотрудников, например, из строительства в торговлю. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Сокращение численности трудоспособного населения, вызванное демографическими изменениями 1990-х годов, сохранится. Это создаст дополнительные вызовы для работодателей. В регионах с масштабными инфраструктурными проектами недостаток трудовых резервов еще более усилит дисбаланс между спросом на кадры и их предложением», — поделилась эксперт. При этом аналитик прогнозирует, что тенденции будут зависеть от отрасли предприятия. В капиталоемких отраслях, таких как строительство и девелопмент, в связи с охлаждением экономики может произойти сокращение числа новых проектов. Это приведет к уменьшению темпов найма работников. Тем не менее, в сегментах народного потребления, таких как розничная торговля и пищевое производство, спрос на рабочую силу остается стабильным. Это может спровоцировать переток работников из отрасли в отрасль, предупредила представитель «Авито Работы». Чурина отметила, что работодатели акцентируют внимание на удержании сотрудников при помощи улучшения условий труда, возможности профессионального роста и развития бренда работодателя. Также наблюдается увеличение числа вакансий с возможностью переобучения. Кроме того, компании начали чаще предлагать дополнительные бонусы, такие как бесплатное питание, оплата транспортных расходов и ДМС. Как URA.RU писало ранее, в 2025 году ожидается замедление роста реальных заработных плат и стабилизация уровня безработицы. При этом работодатели будут стараться удерживать на местах уже имеющихся сотрудников. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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