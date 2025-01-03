Челябинец фиктивно пригрел в своей квартире девять мигрантов

В Челябинске мужчина зарегистрировал в своем жилье девять иностранцев. За фиктивную регистрацию он получил с гостей плату. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Полицейскими установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение прописал девять иностранных граждан в принадлежащей ему квартире, расположенной по улице Набережная. Фактически иностранцы в ней не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — рассказали в областном главке МВД.
Теперь челябинцу грозит наказание. В отношении него возбудили уголовное дело. Иностранных граждан сняли с миграционного учета.
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