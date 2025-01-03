03 января 2025
02 января 2025

Челябинец фиктивно пригрел в своей квартире девять мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец получил плату за фиктивную постановку мигрантов на учет
Челябинец получил плату за фиктивную постановку мигрантов на учет Фото:

В Челябинске мужчина зарегистрировал в своем жилье девять иностранцев. За фиктивную регистрацию он получил с гостей плату. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение прописал девять иностранных граждан в принадлежащей ему квартире, расположенной по улице Набережная. Фактически иностранцы в ней не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — рассказали в областном главке МВД.

Теперь челябинцу грозит наказание. В отношении него возбудили уголовное дело. Иностранных граждан сняли с миграционного учета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске мужчина зарегистрировал в своем жилье девять иностранцев. За фиктивную регистрацию он получил с гостей плату. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Полицейскими установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение прописал девять иностранных граждан в принадлежащей ему квартире, расположенной по улице Набережная. Фактически иностранцы в ней не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — рассказали в областном главке МВД. Теперь челябинцу грозит наказание. В отношении него возбудили уголовное дело. Иностранных граждан сняли с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...