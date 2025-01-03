03 января 2025
02 января 2025

Мурашко исполнил желание 8-летней челябинки, мечтающей стать хирургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время экскурсии девочке показали экстренный приемный покой
Во время экскурсии девочке показали экстренный приемный покой Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко воплотил в жизнь мечту девочки, пожелавшей встретиться с ведущим детским хирургом Челябинской области. В будущем она сама мечтает стать таким врачом. Для нее организовали экскурсию по больнице, а также разрешили самостоятельно сделать УЗИ.

«Восьмилетняя девочка Оля посетила ведущее детское учреждение региона — Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет. Она, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым», — написало РИА Новости.

Оля мечтает стать хирургом, потому что эти специалисты спасают жизни людей, написало агентство. В ходе экскурсии по медучреждению девочку провели по экстренному приемному покою и тренировочному классу с учебными манекенами. В кабинете ультразвуковой диагностики она выполнила обследование брюшной полости своего отца. Оля получила возможность ознакомиться с техникой выполнения разрезов скальпелем, а также под руководством хирурга наложила швы на имитирующий тело тренажер.

Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска. Ребенок попросил велотренажер.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко воплотил в жизнь мечту девочки, пожелавшей встретиться с ведущим детским хирургом Челябинской области. В будущем она сама мечтает стать таким врачом. Для нее организовали экскурсию по больнице, а также разрешили самостоятельно сделать УЗИ. «Восьмилетняя девочка Оля посетила ведущее детское учреждение региона — Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет. Она, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым», — написало РИА Новости. Оля мечтает стать хирургом, потому что эти специалисты спасают жизни людей, написало агентство. В ходе экскурсии по медучреждению девочку провели по экстренному приемному покою и тренировочному классу с учебными манекенами. В кабинете ультразвуковой диагностики она выполнила обследование брюшной полости своего отца. Оля получила возможность ознакомиться с техникой выполнения разрезов скальпелем, а также под руководством хирурга наложила швы на имитирующий тело тренажер. Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска. Ребенок попросил велотренажер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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