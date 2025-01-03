03 января 2025
02 января 2025

В Магнитогорске ребенку в театре выдали просроченный на полтора года подарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитогорцы пожаловались на несвежие сладкие подарки, выданные детям в театре
Магнитогорцы пожаловались на несвежие сладкие подарки, выданные детям в театре Фото:

В Магнитогорске Челябинской области ребенку вручили сладкий подарок, срок годности которого, согласно данным на упаковке, истек в апреле 2023 года. Презент передали на новогоднем представлении. Об этом рассказали местные жители в социальной сети.

«В театре оперы и балета дали кулек с просроченной датой. Теперь не понятно: срок годности действительно истек, или опечатка. По внешнему виду все норм. Проверяйте срок годности», — написал анонимный пользователь в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Автор прикрепил посту фотографию коробки с подарком. На нем указаны сроки годности товара: изготовлен он был 6 ноября 2022 года, а годен до 7 апреля 2023 года. В комментариях пользователи поделились снимками аналогичных подарков: сроки оказались в норме, но на упаковке виднелись следы клея. Магнитогорцы предположили, что они от предыдущей этикетки. Они также указали, что на самих конфетах срок годности не указан, кроме единственного вида.

На жалобу отреагировали в администрации театра. Здесь прокомментировали, что поставщик новогодних подарков был выбран по результатам электронного аукциона.

«С ним заключен муниципальный контракт. В настоящее время данный случай несоответствия упаковки содержимому подарка (вес подарка и его содержимое) является единичным. На все конфеты, входящие в состав новогоднего подарка, имеются сертификаты соответствия, предоставленные поставщиком», — объяснили в Магнитогорском театре оперы и балета.

Жителям города, получившим некачественные сладости, предложили обменять их. Магнитогорцы могут сделать это в дни проведения новогодних представлений.

Срок годности подарка истек в апреле 2023 года
Срок годности подарка истек в апреле 2023 года
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области ребенку вручили сладкий подарок, срок годности которого, согласно данным на упаковке, истек в апреле 2023 года. Презент передали на новогоднем представлении. Об этом рассказали местные жители в социальной сети. «В театре оперы и балета дали кулек с просроченной датой. Теперь не понятно: срок годности действительно истек, или опечатка. По внешнему виду все норм. Проверяйте срок годности», — написал анонимный пользователь в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Автор прикрепил посту фотографию коробки с подарком. На нем указаны сроки годности товара: изготовлен он был 6 ноября 2022 года, а годен до 7 апреля 2023 года. В комментариях пользователи поделились снимками аналогичных подарков: сроки оказались в норме, но на упаковке виднелись следы клея. Магнитогорцы предположили, что они от предыдущей этикетки. Они также указали, что на самих конфетах срок годности не указан, кроме единственного вида. На жалобу отреагировали в администрации театра. Здесь прокомментировали, что поставщик новогодних подарков был выбран по результатам электронного аукциона. «С ним заключен муниципальный контракт. В настоящее время данный случай несоответствия упаковки содержимому подарка (вес подарка и его содержимое) является единичным. На все конфеты, входящие в состав новогоднего подарка, имеются сертификаты соответствия, предоставленные поставщиком», — объяснили в Магнитогорском театре оперы и балета. Жителям города, получившим некачественные сладости, предложили обменять их. Магнитогорцы могут сделать это в дни проведения новогодних представлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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