В Магнитогорске ребенку в театре выдали просроченный на полтора года подарок

В Магнитогорске Челябинской области ребенку вручили сладкий подарок, срок годности которого, согласно данным на упаковке, истек в апреле 2023 года. Презент передали на новогоднем представлении. Об этом рассказали местные жители в социальной сети.
«В театре оперы и балета дали кулек с просроченной датой. Теперь не понятно: срок годности действительно истек, или опечатка. По внешнему виду все норм. Проверяйте срок годности», — написал анонимный пользователь в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Автор прикрепил посту фотографию коробки с подарком. На нем указаны сроки годности товара: изготовлен он был 6 ноября 2022 года, а годен до 7 апреля 2023 года. В комментариях пользователи поделились снимками аналогичных подарков: сроки оказались в норме, но на упаковке виднелись следы клея. Магнитогорцы предположили, что они от предыдущей этикетки. Они также указали, что на самих конфетах срок годности не указан, кроме единственного вида.
На жалобу отреагировали в администрации театра. Здесь прокомментировали, что поставщик новогодних подарков был выбран по результатам электронного аукциона.
«С ним заключен муниципальный контракт. В настоящее время данный случай несоответствия упаковки содержимому подарка (вес подарка и его содержимое) является единичным. На все конфеты, входящие в состав новогоднего подарка, имеются сертификаты соответствия, предоставленные поставщиком», — объяснили в Магнитогорском театре оперы и балета.
Жителям города, получившим некачественные сладости, предложили обменять их. Магнитогорцы могут сделать это в дни проведения новогодних представлений.
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