На летящем в Челябинск самолете произошла внештатная ситуация

На самолете «Уральских авиалиний» случилась проблема с гидросистемой

Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, зафиксировал в полете проблему гидравлической системы. Нештатная ситуация произошла в ночь на 4 января 2025 года. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Инцидент произошел 4 января в 00:05 (мск) в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. Командир воздушного судна сообщил о проблеме и запросил связь с центром управления полетами авиакомпании. По его рекомендации экипаж принял решение продолжить полет на аэродром назначения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сигнал срочности или бедствия борт не посылал. Это говорит о том, что ситуация была контролируемой. Для уточнения деталей корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. При получении ответа комментарий перевозчика будет опубликован.

Как ранее сообщало URA.RU, экипаж рейса Махачкала-Челябинск 11 декабря засек в небе три подозрительных самолета. Инцидент произошел за 30 километров до точки проверки местоположения судна относительно других бортов при пересечении высоты в 8,23 км.