В Челябинске предлагают столовую за 12,8 млн рублей на Энтузиастов, 30

Столовая находится в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Столовую на 32 посадочных места, действующую десять лет, выставили на продажу в Челябинске в здании бизнес-центра на улице Энтузиастов. Готовый бизнес за 12,8 млн рублей предлагают как площадку для обедов, банкетов и свадеб. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Пpодаетcя cтолoвaя в cобcтвeннoм помещeнии площадью 90 кв метров в „Бизнес центр 74“ в caмом центре гоpoда. Столовая функционирует на данном месте уже десять лет, что говорит о ее стабильности и популярности среди посетителей», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что потенциальный владелец сможет обслуживать офисных сотрудников, предлагая им обеды, проводить банкеты и свадьбы. Помещение возможно оформить в ипотеку.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе до 10 января 2025 года.

Столовая располагается в восьмиэтажном бизнес-центре в Челябинске Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/stolovaya_obschepit_4844289228