Столовую на 32 посадочных места, действующую десять лет, выставили на продажу в Челябинске в здании бизнес-центра на улице Энтузиастов. Готовый бизнес за 12,8 млн рублей предлагают как площадку для обедов, банкетов и свадеб. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Пpодаетcя cтолoвaя в cобcтвeннoм помещeнии площадью 90 кв метров в „Бизнес центр 74“ в caмом центре гоpoда. Столовая функционирует на данном месте уже десять лет, что говорит о ее стабильности и популярности среди посетителей», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что потенциальный владелец сможет обслуживать офисных сотрудников, предлагая им обеды, проводить банкеты и свадьбы. Помещение возможно оформить в ипотеку.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе до 10 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!