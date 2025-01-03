03 января 2025
02 января 2025

В Челябинске продают популярную среди офисных работников столовую. Скрин

В Челябинске предлагают столовую за 12,8 млн рублей на Энтузиастов, 30
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, буфет, продукты, пища, раздача, общепит, еда, школьная столовая, столовая
Столовая находится в центре Челябинска Фото:

Столовую на 32 посадочных места, действующую десять лет, выставили на продажу в Челябинске в здании бизнес-центра на улице Энтузиастов. Готовый бизнес за 12,8 млн рублей предлагают как площадку для обедов, банкетов и свадеб. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Пpодаетcя cтолoвaя в cобcтвeннoм помещeнии площадью 90 кв метров в „Бизнес центр 74“ в caмом центре гоpoда. Столовая функционирует на данном месте уже десять лет, что говорит о ее стабильности и популярности среди посетителей», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что потенциальный владелец сможет обслуживать офисных сотрудников, предлагая им обеды, проводить банкеты и свадьбы. Помещение возможно оформить в ипотеку.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе до 10 января 2025 года.

Столовая располагается в восьмиэтажном бизнес-центре в Челябинске
Столовая располагается в восьмиэтажном бизнес-центре в Челябинске

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Столовую на 32 посадочных места, действующую десять лет, выставили на продажу в Челябинске в здании бизнес-центра на улице Энтузиастов. Готовый бизнес за 12,8 млн рублей предлагают как площадку для обедов, банкетов и свадеб. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Пpодаетcя cтолoвaя в cобcтвeннoм помещeнии площадью 90 кв метров в „Бизнес центр 74“ в caмом центре гоpoда. Столовая функционирует на данном месте уже десять лет, что говорит о ее стабильности и популярности среди посетителей», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что потенциальный владелец сможет обслуживать офисных сотрудников, предлагая им обеды, проводить банкеты и свадьбы. Помещение возможно оформить в ипотеку. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе до 10 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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