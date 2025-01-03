В Снежинске Челябинской области детвора построила десятки снеговиков на реке Синара. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.
«В историю Снежинска 3 января 2025 года войдет как День снеговика на Синаре. Сколько там снеговиков! Какая фантазия у взрослых и детей», — написало сообщество «Снежинск.СОБЫТИЯ» во «ВКонтакте».
К посту авторы приложили фотографии фигур из снега разных форм, размеров и в неповторяющихся образах. Сами же жители города в комментариях начали делиться снимками со сделанными на Синаре сказочными персонажами.
Как URA.RU писало ранее, в январе в Перми пройдет праздник «День снеговика». Жителям города предложили собраться в парках и на набережной Камы и слепить снежные фигуры.
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