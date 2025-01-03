03 января 2025
02 января 2025

В челябинском городе дети слепили около сотни снеговиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Снежинска изобразили снеговиков в разных образах (архивное фото)
Жители Снежинска изобразили снеговиков в разных образах (архивное фото) Фото:

В Снежинске Челябинской области детвора построила десятки снеговиков на реке Синара. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

«В историю Снежинска 3 января 2025 года войдет как День снеговика на Синаре. Сколько там снеговиков! Какая фантазия у взрослых и детей», — написало сообщество «Снежинск.СОБЫТИЯ» во «ВКонтакте».

К посту авторы приложили фотографии фигур из снега разных форм, размеров и в неповторяющихся образах. Сами же жители города в комментариях начали делиться снимками со сделанными на Синаре сказочными персонажами.

Как URA.RU писало ранее, в январе в Перми пройдет праздник «День снеговика». Жителям города предложили собраться в парках и на набережной Камы и слепить снежные фигуры.

Около сотни снеговиков слепили жители Снежинска на реке Синара
Около сотни снеговиков слепили жители Снежинска на реке Синара
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске Челябинской области детвора построила десятки снеговиков на реке Синара. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. «В историю Снежинска 3 января 2025 года войдет как День снеговика на Синаре. Сколько там снеговиков! Какая фантазия у взрослых и детей», — написало сообщество «Снежинск.СОБЫТИЯ» во «ВКонтакте». К посту авторы приложили фотографии фигур из снега разных форм, размеров и в неповторяющихся образах. Сами же жители города в комментариях начали делиться снимками со сделанными на Синаре сказочными персонажами. Как URA.RU писало ранее, в январе в Перми пройдет праздник «День снеговика». Жителям города предложили собраться в парках и на набережной Камы и слепить снежные фигуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...