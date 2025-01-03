Самолет, который рано утром 4 января должен был вылететь в Москву, отправится в пункт назначения в 20:30. Также на шесть часов задерживается рейс в Ереван. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Курчатов».
«Рейс №У6 609 Челябинск — Москва. Время по расписанию — 05:50. Расчетное время — 20:30. Авиакомпания — Ural Airlines», — сообщается на сайте челябинского аэропорта.
Также задерживается вылет самолета авиакомпании Red Wings в Ереван. Самолет должен был подняться в воздух 4 января в 17:00. Время вылета было изменено на 23:10.
Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года самолет из Сочи в Челябинск задержали из-за угрозы атаки БПЛА. Авиалайнер отправился в рейс на три часа позже.
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