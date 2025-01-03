03 января 2025

Рейс из Челябинска в Москву задержали почти на 15 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры почти 15 часов ждут вылета в Москву
Пассажиры почти 15 часов ждут вылета в Москву Фото:

Самолет, который рано утром 4 января должен был вылететь в Москву, отправится в пункт назначения в 20:30. Также на шесть часов задерживается рейс в Ереван. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Рейс №У6 609 Челябинск — Москва. Время по расписанию — 05:50. Расчетное время — 20:30. Авиакомпания — Ural Airlines», — сообщается на сайте челябинского аэропорта.

Также задерживается вылет самолета авиакомпании Red Wings в Ереван. Самолет должен был подняться в воздух 4 января в 17:00. Время вылета было изменено на 23:10.

Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года самолет из Сочи в Челябинск задержали из-за угрозы атаки БПЛА. Авиалайнер отправился в рейс на три часа позже.

Два рейса задерживаются в челябинском аэропорту 4 января 2025 года
Два рейса задерживаются в челябинском аэропорту 4 января 2025 года
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Самолет, который рано утром 4 января должен был вылететь в Москву, отправится в пункт назначения в 20:30. Также на шесть часов задерживается рейс в Ереван. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Курчатов». «Рейс №У6 609 Челябинск — Москва. Время по расписанию — 05:50. Расчетное время — 20:30. Авиакомпания — Ural Airlines», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Также задерживается вылет самолета авиакомпании Red Wings в Ереван. Самолет должен был подняться в воздух 4 января в 17:00. Время вылета было изменено на 23:10. Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года самолет из Сочи в Челябинск задержали из-за угрозы атаки БПЛА. Авиалайнер отправился в рейс на три часа позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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