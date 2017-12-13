13:48 13 декабря 2017 1

22 бойца Росгвардии попали в список на увольнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики ХМАО, которых без объяснения причин увольняют из рядов Росгвардии, нашли адвоката и готовятся коллективно защищать свои права в судебной плоскости. Об этом 13 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, сотрудники Нижневартовского ОМОНа планируют до последнего отстаивать свои интересы в суде, однако четверо из 22 увольняемых уже были вынуждены написать рапорты и покинуть службу.

Также собеседник добавил, что сегодня, 13 декабря, в регион прилетел командующий Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Голлоев, который планирует провести беседу с силовиками. Подробности ее остаются в секрете.

Получить комментарий Росгвардии на момент публикации материала не удалось. Начальник пресс-службы управления по ХМАО Наталья Васильченко не ответила на звонок журналиста. Ранее она сообщила, что в подразделении проводится плановая аттестация и ее результаты не комментируются.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре начались массовые сокращения сотрудников Росгвардии. Без объяснения причин их просят уйти со службы по собственному желанию, а в случае отказа угрожают уволить «по статье». По одной из неофициальных версий, отстранения силовиков связаны с событиями 27 июня, когда в Нижневартовске произошла массовая драка, предположительно, между сотрудниками Росгвардии и уроженцам Кавказа (официально Росгвардия не раскрывает информацию и не признает участие своих бойцов в беспорядках).