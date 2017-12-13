{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Югры
18:49  13 декабря 2017 0

На самой дорогой соцстройке ХМАО произошло ЧП — есть погибший

Строительная площадка перинатального центра. Сургут, роддом, перинатальный центр
На стройке перинатального центра в Сургуте погиб рабочийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте погиб человек на стройке перинатального центра. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Детали происшествия сейчас уточняются, на месте находятся сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы сообщают, что строитель сорвался с шестого этажа. Расследованием ЧП будет заниматься Следственный комитет, он уже начал проверку.

Перинатальный центр в Сургуте возводится по программе государственно-частного партнерства. Эта стройка считается самым дорогим социальным проектом в истории ХМАО — по последним данным, возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей при изначально планируемой сумме в 18 млрд. Новый роддом также один из самых долгожданных объектов — действующий перинатальный центр в Сургуте принимает в четыре раза больше родов, чем предусмотрено проектом. Объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2017 года, однако сроки перенесли на июль 2018-го — по официальной версии, это произошло из-за рекордного уровня грунтовых вод, по причине чего застройщик столкнулся с проблемами — здания пришлось поднимать на полтора метра.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров