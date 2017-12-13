18:49 13 декабря 2017 0

На стройке перинатального центра в Сургуте погиб рабочий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте погиб человек на стройке перинатального центра. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Детали происшествия сейчас уточняются, на месте находятся сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы сообщают, что строитель сорвался с шестого этажа. Расследованием ЧП будет заниматься Следственный комитет, он уже начал проверку.

Перинатальный центр в Сургуте возводится по программе государственно-частного партнерства. Эта стройка считается самым дорогим социальным проектом в истории ХМАО — по последним данным, возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей при изначально планируемой сумме в 18 млрд. Новый роддом также один из самых долгожданных объектов — действующий перинатальный центр в Сургуте принимает в четыре раза больше родов, чем предусмотрено проектом. Объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2017 года, однако сроки перенесли на июль 2018-го — по официальной версии, это произошло из-за рекордного уровня грунтовых вод, по причине чего застройщик столкнулся с проблемами — здания пришлось поднимать на полтора метра.