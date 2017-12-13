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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:53  13 декабря 2017 0

Свердловскую область хотят переименовать без референдума

Клипарт, разное. Екатеринбург, стела свердловская область, трасса м5
Инициативу переименования области поддерживает церковьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники уральской организации «Всемирного русского народного собора» решили, что переименование Свердловской области должно проходить без народного референдума. К такому выводу общественники пришли на собрании, 12 декабря, в котором участвовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

Участники собрания решили, что появление информации о референдуме и связанных с ним тратах отвлекает «внимание людей от главной темы обсуждения». «Возможно, это делается умышленно. Уральское отделение ВРНС выражает единодушие с большинством жителей области и выступает против референдума и бессмысленных трат на его проведение», — говорится в пресс-релизе Екатеринбургской епархии.

Участники собрания предложили иначе решить вопрос переименования — через внесение инициативы в законодательное собрание региона. При этом общественники согласны, что вопрос переименования требует широкой общественной дискуссии. «Уральское отделение ВРНС готово содействовать организации такого обсуждения», — решили участники собрания.

Ранее «URA.RU» писало, что переименовать область предложил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Как отмечали инсайдеры, предложение было поддержано администрацией президента, Русской православной церковью и другими заинтересованными сторонами. 19 декабря Заксобрание Среднего Урала готово одобрить предложение о проведении референдума по вопросу переименования региона.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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