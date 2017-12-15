АО «Ямалкоммунэнерго» объявило акцию для добросовестных плательщиков. На призы могут рассчитывать порядка 100 жителей 10 муниципалитетов региона.
Акция под названием: «Самый добросовестный потребитель — экономный потребитель!» стартовала накануне, ее итоги будут подведены 25 января 2018 года. Как уточнили в компании, участниками акции автоматически станут все клиенты, которые своевременно вносят плату за коммунальные услуги.
«Такая масштабная всеокружная поощрительная акция проводится впервые, — рассказал заместитель исполнительного директора по энергосбытовой деятельности Андрей Вьюнов. — Две недели назад „Ямалкоммунэнерго“ объявило о старте ежегодной акции по списанию пеней и многие потребители в социальных сетях, а также при оплате услуг в кассах ЕРИЦ высказывали пожелание поощрить тех, кто платит исправно. Как видите, компания прислушалась к мнению получателей наших услуг».
Итоги акции коммунальщики обещают опубликовать на сайте «Ямалкоммунэнерго». Кроме того, победителей оповестят о выигрыше лично.