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Главные новости Ямала
15:27  15 декабря 2017 0

Ямальские коммунальщики подготовили сюрприз для добросовестных клиентов. Счастливчиками станут 100 жителей региона

Праймериз Ер Челябинск, подарки юревича
Подарок от коммунальщиков ждет 100 добросовестных плательщиков ЯмалаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Ямалкоммунэнерго» объявило акцию для добросовестных плательщиков. На призы могут рассчитывать порядка 100 жителей 10 муниципалитетов региона.

Акция под названием: «Самый добросовестный потребитель — экономный потребитель!» стартовала накануне, ее итоги будут подведены 25 января 2018 года. Как уточнили в компании, участниками акции автоматически станут все клиенты, которые своевременно вносят плату за коммунальные услуги.

«Такая масштабная всеокружная поощрительная акция проводится впервые, — рассказал заместитель исполнительного директора по энергосбытовой деятельности Андрей Вьюнов. — Две недели назад „Ямалкоммунэнерго“ объявило о старте ежегодной акции по списанию пеней и многие потребители в социальных сетях, а также при оплате услуг в кассах ЕРИЦ высказывали пожелание поощрить тех, кто платит исправно. Как видите, компания прислушалась к мнению получателей наших услуг».

Итоги акции коммунальщики обещают опубликовать на сайте «Ямалкоммунэнерго». Кроме того, победителей оповестят о выигрыше лично.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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