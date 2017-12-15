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Главные новости Югры
14:48  15 декабря 2017 0

Комарова собрала всех мэров Югры на серьезный разговор

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , комарова наталья
В Ханты-Мансийск приглашены главы всех 105 муниципальных образованийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирает глав всех муниципальных образований региона, для ежегодного поздравления с Новым годом. Об этом 15 декабря «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора.

По словам собеседника агентства, встреча между губернатором, членами регионального правительства и главами образований состоится, сегодня, в ханты-мансийском культурно-театральном центре «Югра-Классик». Также источник добавил, что Комарова обратится к главам всех муниципальных образований, включая небольшие поселения и населенные пункты.

По неофициальной версии, после речи губернатора гостей ждут торжественно-развлекательная программа и банкет.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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