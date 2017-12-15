В Ханты-Мансийск приглашены главы всех 105 муниципальных образований
Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирает глав всех муниципальных образований региона, для ежегодного поздравления с Новым годом. Об этом 15 декабря «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора.
По словам собеседника агентства, встреча между губернатором, членами регионального правительства и главами образований состоится, сегодня, в ханты-мансийском культурно-театральном центре «Югра-Классик». Также источник добавил, что Комарова обратится к главам всех муниципальных образований, включая небольшие поселения и населенные пункты.
По неофициальной версии, после речи губернатора гостей ждут торжественно-развлекательная программа и банкет.