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21 декабря 2017
20 декабря 2017
07:36  21 декабря 2017 0

Apple объяснила искусственное замедление старых айфонов заботой о пользователях

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, два айфона, фон, смартфон, телефон, мобильный
В ближайшее время с той же проблемой столкнутся и владельцы новейших продуктов AppleФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ответ на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов Apple признала наличие соответствующей программы у части гаджетов. Также компания заявила, что функция понижения тактовой частоты процессоров появится и при обновлении программного обеспечения новых устройств.

Такой подход в компании объяснили стремлением предоставлять пользователям «лучший опыт, включая высокую производительность и долгий срок службы» продукции, цитирует tjournal.ru заявление Apple. Программное занижение производительности процессоров нужно для того, чтобы избежать самопроизвольного выключения устройств с изношенными в ходе длительной эксплуатации литий-ионными аккумуляторами.

Более того, в ближайшем будущем такое же обновление получит и операционная система «свежих» гаджетов. «В прошлом году мы добавили эту функцию [понижение частоты процессора] для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2», — заявили в Apple.

Как уже сообщало «URA.RU», скандал начался с сообщения пользователя под TeckFire на сайте Reddit. Он подметил, что скорость работы его iPhone 6s резко упала после того, как батарея износилась на 20%. После ее замены проблема исчезла. Мужчина предположил, что виной всему программная закладка, «увязывающая» скорость работы смартфона с параметрами электропитания.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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