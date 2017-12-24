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24 декабря 2017
23 декабря 2017
04:00  24 декабря 2017 0

В Перу самоубийца погиб, выпав из рук спасателя. ВИДЕО

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
Спасателям не удалось сохранить жизнь молодому человекуФото: depositphotos.com

Спасательная операция в перуанской столице Лиме закончилась трагедией. Мужчина, которого сотрудники экстренной службы пытались уберечь от совершения самоубийства, выскользнул из рук спасателя и разбился.

Как отмечает Lenta.ru, молодой человек в возрасте 25-30 лет упал с высоты 15 этажа, что стало для него смертельно. На видеозаписи заметно, что он хватался за перила, пока спасатели пытались затянуть его на балкон. Но внезапно мужчина вместе со спасателем сорвался вниз: сотрудника экстренной службы спасла страховка, а мужчина, пытавшийся совершить суицид, полетел вниз. Сообщается, что личность погибшего и его мотивы пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в городе Березовском Свердловской области под надзор врачей поместили 65-летнюю пенсионерку, которая два года прожила на могиле сына. После заявления женщины, что она просто ждет смерти, волонтеры обратились к врачам с просьбой проследить за одинокой пенсионеркой. Психиатр местной больницы назвал женщину потенциальной самоубийцей и настоял на ее срочной госпитализации.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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