19:27 22 декабря 2017 17

Пенсионерка целыми днями лежала на могиле сына Фото: агентство «Новый день»

В городе Березовский Свердловской области поместили под надзор врачей 65-летнюю пенсионерку Людмилу Степко. По словам соседей, женщина уже дважды зимовала в доме с разбитыми окнами, отключенными газом и электричеством. Большую часть времени женщина проводила на кладбище на могиле сына, где она фактически поселилась.

Волонтер из Березовского Иван Демидов решил помочь пенсионерке, как только узнал о том, что женщина живет в невыносимых условиях. «Домик на улице Советской очень маленький и очень старенький, бабушка живет одна, родных нет совсем. Несколько лет дом пустовал, и там на всякий случай отключили газ и электричество. Когда женщина поселилась в нем, она ходила в соцслужбу с просьбой помочь ей все обратно подключить. Но, как мне пояснили в соцзащите, пенсионерке попался нерадивый работник, который ничем ей не помог», — рассказал «URA.RU» Иван Демидов.

Известно, что у Людмилы Степко был сын, но в 2012 году умер от воспаления легких. Около трех лет назад бабушка перебралась из Екатеринбурга, где она жила также в полуразрушенной избе, в Березовский, и поселилась в домике сына. Большую часть времени женщина проводит на кладбище на могиле сына, а летом там и живет: рядом с могилой находится лежанка. Пенсионерка говорит, что ждет смерти. Соседи иногда помогают ей горячей едой.

Родственников у пенсионерки нет Фото: агентство «Новый день»

В прошлые зимы в доме с разбитыми стеклами она ночевала в верхней одежде и завернувшись в несколько одеял. По ночам ее грели две кошки, которые спали с бабушкой. Однако недавно кто-то зарезал их прямо во дворе у женщины. Кроме того, два года назад, воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, неизвестный мужчина взял микрокредит по ее паспорту.

«Мы собрались хлопотать, чтобы подключить в дом газ и свет. А перед этим я сходил к психиатру посоветоваться, можно ли женщине подключать газ, не опасно ли это для окружающих. Показал психиатру видео, которое сняли с бабушкой. Он сразу же предположил, что у нее деменция с параноидальным синдромом. Во всяком случае, он назвал ее потенциальной самоубийцей, которая срочно нуждается в госпитализации. Сразу же был вызван участковый, и с машиной скорой помощи поехали искать бабушку, — отметил Иван Демидов. — Врач сказал, что после обследования бабушку точно не отпустят на улицу, ее поместят в психоневрологический диспансер».

Поиски пенсионерки в Березовском велись на протяжении целого дня, ее фотографию разослали всем постовым. Под вечер бабушка появилась дома. Теперь полицейские повезут женщину в интернат к врачам. «Мы знаем об этой женщине с июля. За это время наши сотрудники трижды приходили к ней, предлагали ей комнату в специализированном учреждении, где она будет в тепле и всегда сыта, но она отказалась. А силой ее туда забрать мы не можем по закону. Теперь все будет зависеть от решения медиков», — прокомментировала «URA.RU» пресс-секретарь министерства соцзащиты Свердловской области Анна Кузьмина.