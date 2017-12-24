19:09 24 декабря 2017 0

Лаки Ли уже подал все необходимые документы в ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шоумен, бизнесмен, российский продюсер и владелец московского стриптиз-клуба «GoldenGirls» Лаки Ли заявил, что хочет побороться за пост президента РФ в 2018 году. Он уже подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и разработал предвыборную программу.

Основными тезисами его кампании стали толерантность во всех сферах и защита прав женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Life Shot. «Нельзя обижать женщин. Продвигаем толерантность и мирные взаимоотношения между всеми: во всех слоях общества, во всех национальностях, во всех ментальностях, возрастах и странах», — уточнил Лаки Ли. Отмечается, что своим выдвижением в кандидаты шоумен хочет изменить отношение к профессии стриптизерш.

Ранее «URA.RU» сообщало о бесследно пропавшей девушке из Екатеринбурга, которая уехала в Бахрейн. Свидетели утверждали, что она танцевала стриптиз в одном из местных заведений, после чего могла попасть в сексуальное рабство. Также известно о пермской стриптизерше, которая приехала в Москву в качестве модели, а в итоге была вынуждена заниматься проституцией, как сообщало Nation News.