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Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
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25 декабря 2017
24 декабря 2017
19:09  24 декабря 2017 0

Владелец стриптиз-клуба сдал документы в ЦИК для участия в выборах президента России. ВИДЕО

Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, лаки ли, lucky lee 69
Лаки Ли уже подал все необходимые документы в ЦИКФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Шоумен, бизнесмен, российский продюсер и владелец московского стриптиз-клуба «GoldenGirls» Лаки Ли заявил, что хочет побороться за пост президента РФ в 2018 году. Он уже подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и разработал предвыборную программу.

Основными тезисами его кампании стали толерантность во всех сферах и защита прав женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Life Shot. «Нельзя обижать женщин. Продвигаем толерантность и мирные взаимоотношения между всеми: во всех слоях общества, во всех национальностях, во всех ментальностях, возрастах и странах», — уточнил Лаки Ли. Отмечается, что своим выдвижением в кандидаты шоумен хочет изменить отношение к профессии стриптизерш.

Ранее «URA.RU» сообщало о бесследно пропавшей девушке из Екатеринбурга, которая уехала в Бахрейн. Свидетели утверждали, что она танцевала стриптиз в одном из местных заведений, после чего могла попасть в сексуальное рабство. Также известно о пермской стриптизерше, которая приехала в Москву в качестве модели, а в итоге была вынуждена заниматься проституцией, как сообщало Nation News.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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