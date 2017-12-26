Екатеринбургские депутаты приняли самый маленький за десятилетие бюджет города

12:40 26 декабря 2017 0

Екатеринбургские депутаты встретили новый финансовый год в подавленном настроении Фото: Анна Майорова © URA.RU

26 декабря Екатеринбургская гордума приняла в окончательном чтении бюджет областного центра на 2018 год. Как сообщил депутатам начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, его доходная часть составит 36 миллиардов 530 млн рублей. Из них на долю собственных налоговых и неналоговых доходов придется 18 миллиардов 958 млн рублей. Остальное составят трансферты из вышестоящих бюджетов.

Расходная часть запланирована в размере 37 млрд 417 млн рублей. в частности, на содержание органов власти и другие общегосударственные нужды выделяется 2,7 млрд рублей. На развитие транспортной системы будет направлено 1,6 млрд рублей, на благоустройство территорий — 3,5 млрд, на содержание, капремонт улично-дорожной сети — 3,3 млрд рублей. В сферу ЖКХ планируется инвестировать чуть более 2 млрд рублей, в образование — почти 6,7 млрд рублей.

Более 1 миллиарда рублей будет израсходовано на подготовку города к чемпионату мира по футболу. 447 млн рублей из этой суммы пойдет на развитие дорожной сети, 243 млн рублей — на закупку общественного транспорта, 348 млн рублей — на благоустройство территорий, задействованных в приеме гостей мундиаля.

Глава администрации города Александр Якоб также рассказал депутатам о перспективах подготовки города к проведению Экспо-2025. В бюджете заложены средства на проектирование нового района «ВИЗ-Правобережный», где предположительно расположится выставочный городок. В казне, в частности, заложена строка для проведения в этот район новой ветки метрополитена. Проектировщики решат, будет эта ветка полностью подземной либо поезда будут на последних станциях передвигаться по наземным путям.

По словам сити-менеджера, также рассматривается вопрос о замене к 2020 году вагонов метрополитена и закупке новых троллейбусов на гибридной тяге. На последних будет устанавливаться аккумуляторная батарея, которая позволит троллейбусам автономно проезжать до 20 километров.

Глава города Евгений Ройзман в конце дискуссии перевел разговор в политическую плоскость. Он отметил, что в сопоставимых ценах проект бюджета Екатеринбурга на 2017 год стал минимальным за последнее десятилетие. Мэр заявил, что причиной этому стали принятые на областном уровне решения об изъятии у Екатеринбурга полномочий, снижении норматива отчислений в городскую казну НДФЛ и возвращении полномочия по управлению здравоохранением без передачи соответствующего финансирования. По подсчетам мэра в результате этих действий ежегодные потери городского бюджета составляют 6-7 миллиардов рублей.