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28 декабря 2017
15:37  28 декабря 2017 0

«URA.RU» объявляет специальный режим работы. Заявление редакции

Клипарт. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, подарки, дед мороз, новый год
Узнайте, что вас ждет на каникулахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Редакция «URA.RU» переходит на новогодний режим работы. Но на каникулы не уходит: агентство продолжает информировать читателей в круглосуточном режиме — 24/7. Однако новогодние изменения вы можете наблюдать уже сейчас. И не только в праздничном оформлении сайта и наших площадок в соцсетях.

Мы подготовили для вас подарки: яркие фотоитоги, интервью с главными героями года (в том числе — с уральскими губернаторами), аналитические прогнозы на 2018 год, рейтинги, тесты, игры и еще много материалов, которые не дадут вам скучать в каникулы. Эти статьи уже появляются на сайте! И будут выходить каждый день в праздники.

Чтобы ничего не упустить — следите за нашей специальной страничкой «Новый год-2018».

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