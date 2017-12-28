Узнайте, что вас ждет на каникулах
Редакция «URA.RU» переходит на новогодний режим работы. Но на каникулы не уходит: агентство продолжает информировать читателей в круглосуточном режиме — 24/7. Однако новогодние изменения вы можете наблюдать уже сейчас. И не только в праздничном оформлении сайта и наших площадок в соцсетях.
Мы подготовили для вас подарки: яркие фотоитоги, интервью с главными героями года (в том числе — с уральскими губернаторами), аналитические прогнозы на 2018 год, рейтинги, тесты, игры и еще много материалов, которые не дадут вам скучать в каникулы. Эти статьи уже появляются на сайте! И будут выходить каждый день в праздники.
Чтобы ничего не упустить — следите за нашей специальной страничкой «Новый год-2018».