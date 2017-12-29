Ямальские энергетики выписали премии детям сотрудников

В «Ямалкоммунэнерго» подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика. В этом году в дирекцию компании поступило 211 работ в том числе от детей сотрудников «Тепло-Энергетика» и ЭК «ТВЭС».
Конкурс, как отметили в компании, проводится в десяти городах для детей и подростков от 3 до 14 лет. Его основная цель — укрепление корпоративных связей, развитие творческого потенциала детей и воспитание интереса подрастающего поколения к работе своих родителей.
«Всем участникам конкурса предлагается попытать свои силы в нескольких номинациях и техниках исполнения. В этом году юные участники раскрылись в творческих жанрах — это комиксы и стенгазеты, фотографии и рисунки, резьба по дереву и выжигание, аппликации и лепка, открытки и стихосложение, в основе которых сюжеты из жизни энергетики и истории Ямалкоммунэнерго», — пояснили в компании.
Больше всего работ поступило от детей сотрудников Муравленковского и Пуровского филиалов. Лауреаты и дипломанты конкурса станут обладателями премии, а в дальнейшем эти работы будут использованы в подготовке представительской продукции «Ямалкоммунэнерго». Кроме того, жюри решило поощрить денежной премией всех участников конкурса по всем номинациям, которые не получили призовые места.