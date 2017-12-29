{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Ямала
06:55  29 декабря 2017 0

Ямальские энергетики выписали премии детям сотрудников

В ежегодном конкурсе приняли участие больше 200 детейФото: АО «Ямалкоммунэнерго»

В «Ямалкоммунэнерго» подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика. В этом году в дирекцию компании поступило 211 работ в том числе от детей сотрудников «Тепло-Энергетика» и ЭК «ТВЭС».

Конкурс, как отметили в компании, проводится в десяти городах для детей и подростков от 3 до 14 лет. Его основная цель — укрепление корпоративных связей, развитие творческого потенциала детей и воспитание интереса подрастающего поколения к работе своих родителей.

«Всем участникам конкурса предлагается попытать свои силы в нескольких номинациях и техниках исполнения. В этом году юные участники раскрылись в творческих жанрах — это комиксы и стенгазеты, фотографии и рисунки, резьба по дереву и выжигание, аппликации и лепка, открытки и стихосложение, в основе которых сюжеты из жизни энергетики и истории Ямалкоммунэнерго», — пояснили в компании.

Больше всего работ поступило от детей сотрудников Муравленковского и Пуровского филиалов. Лауреаты и дипломанты конкурса станут обладателями премии, а в дальнейшем эти работы будут использованы в подготовке представительской продукции «Ямалкоммунэнерго». Кроме того, жюри решило поощрить денежной премией всех участников конкурса по всем номинациям, которые не получили призовые места.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров