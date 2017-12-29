21:54 29 декабря 2017 0

Грузовик загорелся после столкновения Фото: скрин видео группы «Новости Тюмени | Tumix.ru», «ВКонтакте»

В Тюменской области произошло тройное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое — дети. Сообщение об этом поступило из управления Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 29 декабря в пятом часу вечера на 135-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «Газелью» с изотермическим кузовом и «Ладой». В результате столкновения одна из грузовых машин загорелась, передают «Аргументы и Факты Тюмени».

Оба водителя «Газелей» и два ребенка-пассажира были доставлены в больницу Ярково. В настоящее время движение по трассе восстановлено, его регулируют сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео опубликовано группой «Новости Тюмени | Tumix.ru» во «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» сообщало о другом инциденте на трассе Тюмень— Ханты-Мансийск, когда едва не замерзли 50 пассажиров сломавшегося автобуса. Транспорт застрял ночью 14 декабря на 506-м километре дороги. Самостоятельно запустить двигатель у водителя автобуса не получилось.