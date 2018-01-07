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07 января 2018
Главные новости Москвы
06:19  07 января 2018 4

Россияне застряли на вершине 7-километровой горы в Аргентине. Они держатся без еды уже три дня

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, горы, альпинизм, вершина горы, горы зимой, гималаи
Россиянки не могут спуститься с горы уже неделюФото: depositphotos.com © URA.RU

Две девушки из России и гражданин Бельгии застряли на вершине почти 7-километровой горы Аконкагуа в Аргентине. Они уже третий день держатся без еды. Со спасателями, которые заняты поиском альпинистов, поддерживают связь при помощи спутниковой рации.

Всего, как ранее сообщал РЕН-ТВ, туристы не могут спуститься с высоты уже неделю. Правда, на протяжении какого-то времени у них была палатка, где они укрывались от ветра, и провизия. Палатку унесло штормовым ветром, а запасы еды закончились. Девушки жалуются на серьезное ухудшение самочувствия.

Знакомый с ситуацией источник в посольстве России в Аргентине рассказал телеканалу 360, что часть группы, в составе которой россиянки совершали восхождение на гору, вернулась в низину. Их опрашивают спасатели, чтобы узнать местоположение оставшихся на горе туристов.

«Сейчас ближайшая к точке поисковая группа начала работу. Мы контактируем со спасателями, работаем с вертолетной группой и родственниками девушек», — сказал источник.

Сергей Демин
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