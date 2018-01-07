Две девушки из России и гражданин Бельгии застряли на вершине почти 7-километровой горы Аконкагуа в Аргентине. Они уже третий день держатся без еды. Со спасателями, которые заняты поиском альпинистов, поддерживают связь при помощи спутниковой рации.
Всего, как ранее сообщал РЕН-ТВ, туристы не могут спуститься с высоты уже неделю. Правда, на протяжении какого-то времени у них была палатка, где они укрывались от ветра, и провизия. Палатку унесло штормовым ветром, а запасы еды закончились. Девушки жалуются на серьезное ухудшение самочувствия.
Знакомый с ситуацией источник в посольстве России в Аргентине рассказал телеканалу 360, что часть группы, в составе которой россиянки совершали восхождение на гору, вернулась в низину. Их опрашивают спасатели, чтобы узнать местоположение оставшихся на горе туристов.
«Сейчас ближайшая к точке поисковая группа начала работу. Мы контактируем со спасателями, работаем с вертолетной группой и родственниками девушек», — сказал источник.