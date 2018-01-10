15:03 10 января 2018 1

В пермском суде стартует спор за сотню миллионов Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый пермский ретейлер, «Добрыня», прекративший свое существование в 2014 году после «рейдерской атаки», подал в суд на бывших компаньонов. Как стало известно «URA.RU», компания-банкрот рассчитывает получить почти 100 млн рублей.

Конкурсный управляющий ЗАО «Добрыня» Алексей Безденежных в конце декабря направил в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием взыскать 99,8 млн рублей с хладокомбината «Созвездие» (входит в холдинг «Комос Групп»). Информация об этом содержится на сайте суда.

В свое время именно Константин Окунев начал первым в Перми открывать супермаркеты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В заявлении указано, что из-за ареста денежных средств и имущества ЗАО в 2014 году «Добрыня» лишилось возможности вести торгово-розничную деятельность и осуществлять расчеты с контрагентами. Соответственно, росла задолженность. Безденежных, ссылаясь на результаты экспертизы, указал в иске, что фактически банкротство ЗАО «Добрыня» наступило из-за действий кредитора в лице «Созвездия», а не в связи с собственной финансовой политикой. Поэтому с хладокомбината просят взыскать 13,5 млн упущенной выгоды и прямые убытки в сумме 86,3 млн.

В пресс-службе компании «Комос Групп» оперативно не смогли прокомментировать требования конкурсного управляющего ЗАО «Добрыня» и попросили подготовить официальный запрос.

Бывший ликвидатор ЗАО «Добрыня» Виктория Буторина пояснила «URA.RU», что данный иск фактически является обвинением в доведении сети до банкротства недобросовестными методами: «У предприятия был достаточно небольшой долг перед хладокомбинатом. Погасить его можно было бы в течение месяца. Однако кредитор еще до того, как задолженность подтвердил суд, добился введения обеспечительных мер и полностью заблокировал работу предприятия. То есть из-за небольшого долга была остановлена деятельность компании с оборотом 140 млн рублей в месяц. Этот факт ранее подтвердила и комплексная экономическая экспертиза».

ЗАО «Добрыня» было головным предприятием одноименной сети супермаркетов. Одним из основателей первого пермского ретейлера в 1999 году являлся Константин Окунев, который впоследствии вышел из бизнеса, стал одним из наиболее известных в Прикамье политиков и противником губернатора Олега Чиркунова, был депутатом Заксобрания, а в прошлом году баллотировался в губернаторы. Деятельность «Добрыни» остановилась в 2014 году, когда «Созвездие» заявило о долге в сумме 22 млн рублей. В ответ представители ретейлера объявили о попытках недружественного поглощения сети и рейдерских атаках со стороны службы судебных приставов. Весной 2015 года «Добрыню» признали банкротом.

Удивительным образом конкуренты Олега Чиркунова один за другим обанкротились Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Примечательно, что столь же стремительно прекратила существование другая крупная пермская сеть супермаркетов, работавшая с 2000 года, «Виват» бизнесмена Вадима Юсупова. В феврале прошлого года был подан иск о банкротстве головной компании ретейлера «Виват-Трейд», задолжавшей кредиторам более пяти млрд рублей. Суд впоследствии признал несостоятельными и «Виват-Трейд», и самого Юсупова.

На сегодняшний день в Пермском крае продолжает действовать только одна местная крупная сеть супермаркетов — «Семья» экс-губернатора Олега Чиркунова.