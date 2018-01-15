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Главные новости Свердловской области
13:29  15 января 2018 3

В Екатеринбурге прокуратура взялась за элитную гимназию с платной раздевалкой

Руководство гимназии не понимает претензийФото: сайт МАОУ гимназия № 37

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи информацией в СМИ о введении платной раздевалки в городской гимназии, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. «URA.RU» ранее писало о том, что родители учеников элитного заведения устроили бунт из-за платного гардероба.

В прокуратуре подтвердили, что в екатеринбургской гимназии №37 помимо 2 бесплатных раздевалок для учащихся организована и платная — помещение со шкафчиками, которые закрываются на ключ. Стоимость платной гардеробной для учеников составляет 150 рублей в месяц для каждого учащегося. По предварительным данным, раздевалка для ВИП-школьников появилась около 6-7 лет назад, пояснили в ведомстве.

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Родители учеников элитной гимназии в Екатеринбурге устроили бунт из-за платного гардероба. «В год это 4 миллиона»

Прокуратура будет выяснять, есть ли у гимназистов альтернатива: все ли они могут оставлять свою верхнюю одежду в бесплатной раздевалке, или же пользование платной раздевалкой является вынужденной мерой для учащихся.

О том, что в гимназии №37 с углубленным изучением немецкого языка, расположенной в центре Екатеринбурге, появился платный гардероб, «URA.RU» сообщили родители гимназистов. «В год это 4 миллиона», — посчитали они. «Скоро уже за вход платить будем!», «Давайте еще туалеты сделаем платными!» — возмущались сторонники родителей в соцсетях.

Руководство гимназии пояснило агентству, что платный гардероб — это добрая традиция, которая, к слову, появилась именно по просьбам родителей.

Рита Теркина
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