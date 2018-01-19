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19 января 2018
10:58  19 января 2018 6

«Это было бы трагедией». Ягудин признался, что колол беременной жене препараты, так как не хотел сына

Алексей Ягудин комфортно чувствует себя только в женском окруженииФото: Алексей Ягудин, «Инстаграм»

Фигурист Алексей Ягудин и его жена, олимпийская чемпионка и уроженка Перми Татьяна Тотьмянина рассказали подробности своей семейной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион». Ягудин признался, что никогда не хотел иметь сына и даже вводил жене некие препараты перед второй беременностью.

«Для меня это было бы трагедией, если бы у меня был сын», — цитирует спортсмена портал «День. Online». При этом Алексей Ягудин никак не объяснил нежелание обзаводиться наследником и отметил, что живет в окружении представительниц женского пола. «Мама, бабушка, тетя, две двоюродные сестры, жена, две дочки, две собачки-сучки», — перечислил он в подтверждение своих слов.

Алексей Ягудин также рассказал, что однажды на несколько месяцев ушел от жены к солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.

Как сообщало «URA.RU», в конце декабря Татьяна Тотьмянина пережила неприятный инцидент. Спортсменка сломала ногу на новогоднем шоу Ильи Авербуха и была доставлена в больницу.

Софья Стеклова
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