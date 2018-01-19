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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
15:17  19 января 2018 1

В Югре мать оставила собутыльнику младенца, которого тот «случайно» убил

Клипарт. МЧС. Челябинск., игрушка, кукла, неваляшка
Грудной ребенок умер от удушенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяная жительница города Урай оставила на попечение собутыльников 5-месячного ребенка. Вскоре мать обнаружила младенца мертвым. О страшном инциденте «URA.RU» сообщили в СУ СКР по ХМАО- Югре.

Трагедия произошла в конце декабря 2017 года. По версии следствия, женщина с 5-месячной дочерью пришла на квартиру к другу, где в компании знакомых допоздна распивала спиртное. Около 2 часов мама передала ребенка чужим людям, которые легли спать на диван, а сама ушла в другую комнату. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть младенца наступила в результате асфиксии. По версии следствия, мужчина, рядом с которым спал ребенок, по неосторожности во сне перекрыл младенцу дыхательные пути.

Окружной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «смерть, причиненная по неосторожности». Следователи отмечают, что мать ребенка и двое ее собутыльников ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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