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19 января 2018
18 января 2018
20:07  19 января 2018 0

40-градусные морозы добрались до Среднего Урала. МЧС призывает отказаться от поездок

Клипарт, разное. Екатеринбург, холод, зима, мороз, набережная городского пруда, городской пруд
Холода будет сопровождать небольшой снегопадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области в ближайшее время ждут сильные морозы. Резко похолодает уже в субботу, 20 января. Сотрудники МЧС запустили смс-рассылку, в которой предостерегают уральцев от дальних поездок.

По информации уральского отделения Росгидромета, 20 и 21 января температура воздуха днем опустится до минус 23 градусов, ночью — до минус 34 градусов. 22 января ожидается очередное похолодание: столбики термометров днем опустятся до минус 25 градусов, ночью — до минус 36 градусов. В совокупности с порывами ветра до 14 м\с люди будут испытывать ощущения, характерные для куда более холодной погоды. Все дни ожидаются осадки в виде небольшого снега, а также изморозь. В МЧС жителям напомнили о мерах пожарной безопасности, посоветовали одеваться теплее и воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось об аномальных похолоданиях в других уральских регионах. Так, в Тюменской области температура упадет до минус сорока градусов, на Ямале — до минус 45 градусов, в Кургане — до минус 38 градусов, на Южном Урале — до минус 33 градусов. Также «URA.RU» публиковало фейковое штормовое предупреждение, в котором уральцев предупредили об экстремальных холодах вплоть до 80 градусов ниже нуля.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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