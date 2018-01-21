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Главные новости Челябинской области
09:37  21 января 2018 4

В Челябинске грабитель проломил голову школьнице

Резня на проспекте Ленина. Сургут, травм-центр, травматология, машина реанимации
Девушку доставили в больницу с переломом черепаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Грабитель подкараулил 15-летнюю школьницу, проломил ей череп и скрылся, прихватив с собой ее сумку. ЧП произошло на улице Первой пятилетки в Челябинске в субботу, 20 января, вечером.

По словам очевидцев, школьница после урок танцев направлялась домой. Внезапно незнакомый мужчина схватил ее за руку, а затем ударил по голове. Девочка упала на тротуар, потеряв сознание. Преступник схватил сумку школьницы и скрылся, сообщает портал VistaNews.

Бригаду скорой помощи вызвали прохожие, которые увидели, что девочка лежит на дороге без сознания. Как уточнили в пресс-службе челябинского областного ГУ МВД, девочку доставили в больницу в 18 часов 30 минут. «Правоохранители проводят все необходимые проверки и мероприятия, которые нацелены на установление личности преступника», — отметили в полиции.

Как ранее писало «URA.RU», уже несколько дней челябинские полицейские разыскивают двух грабителей, которые нападают на прохожих и совершают свои преступления с особой жестокостью. Один из случаев нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Нина Калинина
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