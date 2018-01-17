{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Челябинской области
12:04  17 января 2018 10

В Челябинске ищут серийных грабителей, жестоко избивающих своих жертв. ВИДЕО

Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, полиция, внимание розыск
Факт розыска подтвердили в УМВД по Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские разыскивают двух грабителей, которые совершают свои преступления с особой жестокостью. Очередное нападение на прохожую зафиксировала городская камера наблюдения.

Видеозапись инцидента появилась в группе «Говорит Озерск». «В Челябинске ищут 2 упырей, которые грабят и жестоко избивают прохожих. Один из эпизодов попал на камеру наблюдения, а всего зафиксировано 5 похожих случаев», — говорится в сообщении. Уточняется, что нападение произошло в районе Теплотехнического института.

На кадрах видно, как двое пытаются отобрать у женщины сумку и при этом избивают ее ногами. Даже заполучив добычу, они продолжают наносить удары по беспомощной прохожей. «Вот ради таких случаев и надо возвращать смертную казнь», — пишут возмущенные челябинцы в комментариях к записи. К счастью, 59-летняя женщина осталась жива. Преступники похитили ее личные вещи и 850 рублей, отмечается в группе.

В УМВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт розыска грабителей.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров