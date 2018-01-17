В Челябинске ищут серийных грабителей, жестоко избивающих своих жертв. ВИДЕО

В Челябинске полицейские разыскивают двух грабителей, которые совершают свои преступления с особой жестокостью. Очередное нападение на прохожую зафиксировала городская камера наблюдения.
Видеозапись инцидента появилась в группе «Говорит Озерск». «В Челябинске ищут 2 упырей, которые грабят и жестоко избивают прохожих. Один из эпизодов попал на камеру наблюдения, а всего зафиксировано 5 похожих случаев», — говорится в сообщении. Уточняется, что нападение произошло в районе Теплотехнического института.
На кадрах видно, как двое пытаются отобрать у женщины сумку и при этом избивают ее ногами. Даже заполучив добычу, они продолжают наносить удары по беспомощной прохожей. «Вот ради таких случаев и надо возвращать смертную казнь», — пишут возмущенные челябинцы в комментариях к записи. К счастью, 59-летняя женщина осталась жива. Преступники похитили ее личные вещи и 850 рублей, отмечается в группе.
В УМВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт розыска грабителей.