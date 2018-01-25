В Югре паре потребовалась «скорая» после обеда в ресторане

13:46 25 января 2018 0

В Сети мужчине посоветовали не питаться фастфудом Фото: Pixabay

Житель Сургута со своей женой поужинали в ресторане быстрого питания, а вечером им стало плохо. Наутро супруге потребовалась скорая медицинская помощь. После этого мужчина попросил в соцсети совета, как «навести шороху», чтобы в общепит пришла проверка.

«Лишний раз проверка не помешает. Достаточно людей, кто жалуется на это заведение, но все оставляют мнения при себе и не идут дальше. Я этого просто так не оставлю. Клиентов перестали уважать», — написал Денис К. в группе «КАЧЕЛИ | СУРГУТ». Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал мужчину и дал совет, и тех, кто скептически отнесся к его рассказу. «Жалобу на ресторан — и пусть проводят проверки. Ибо нефиг тухляком кормить людей… Лучше там никогда не питаться в будущем… Как и в других фастфудах… В Роспотребнадзор с выписками врача и чеком — врач должен сообщить, из-за чего. Ну, и дальше жалобы, суды и т. д.», — написали пользователи.

При этом нашлись и те, кто раскритиковал автора поста: «Не факт, что это от заведения, может, вообще не отравление… Просто что-то не пошло. Там ведь вам раньше плохо не было?.. Острая еда не у всех проходит гладко, организм может отреагировать по-разному. Если бы была инфекция, тогда бы было много отравившихся… Могут и болезни желудочно-кишечного тракта спровоцировать данное состояние… Могли ротовирус подцепить, симптомы точно такие же… Сначала едят всякую хрень, потом ищут виновных… Жадность фраера сгубила… Дома надо жрать!».

Ранее стало известно, что в Ростовской области шаурмой, купленной в одном из ларьков Новочеркасска, отравилось 36 человек, в числе которых были и дети. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», пострадавших госпитализировали в специализированную инфекционную больницу. «URA.RU» сообщало, что причиной отравления 50 курсантов Челябинского училища могла стать также шаурма.