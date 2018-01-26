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26 января 2018
Главные новости Свердловской области
10:43  26 января 2018 3

Экс-директору уральского химзавода, где валялись бесхозные тонны взрывчатки, вынесен приговор

Тротил хранился в открытом доступеФото: Дмитрий Ивашевский

В суде вынесен приговор бывшей владелице и директору красноуральского химзавода в Свердловской области Ларисе Губайдуллиной. Ранее это заброшенное предприятие прославилось на всю страну тем, что на его территории бесхозно валяются около ста тысяч тонн тротила.

«Она признана виновной по статье „нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека“. Приговором суда назначен штраф 70 тысяч рублей», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о множественных ЧП, которые регулярно происходили на заброшенном химзаводе. На его территории нашли как минимум 63 тонны тротила, который валялся бесхозно в свободном доступе для всех желающих. Кроме того, из-за нарушения правил техники безопасности при утилизации на бывшем предприятии постоянно возникали пожары. В 2017 году стало известно, что объекты заброшенного предприятия купил предприниматель из Перми.

Следствие установило, что взрывчатка хранилась на заводской территории без охраны с 2014 года. По словам местных жителей, практически все рыбаки Красноуральска наведывались на заброшенный завод и запаслись мешками тротила на годы вперед.

Александр Лукманов
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