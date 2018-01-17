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17 января 2018
16:50  17 января 2018 0

На Урале арестована экс-директор химзавода, где без присмотра валялся тротил

Еще недавно тонны тротила кучами лежали во дворе заброшенного заводаФото: Соцсеть

Под домашний арест отправлена бывшая владелица Красноуральского химического завода, где до прошлого года на улице бесхозно валялись десятки тонн тротила. Женщине избрана мера пресечения из-за того, что она игнорировала судебные заседания, где проходит обвиняемой по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

«Постановлением Красноуральского городского суда 29 декабря 2017 года подсудимая была объявлена в розыск в связи с неявкой в судебное заседание, производство по уголовному делу приостановлено. В дальнейшем 15 января 2018 года подсудимая была доставлена в Красноуральский городской суд», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. В результате государственный обвинитель заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении подсудимой на домашний арест в связи с нарушением ею избранной меры пресечения и неявкой в суд на 16 заседаний по уголовному делу. Ранее Губайдуллина находилась под подпиской о невыезде.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о множественных ЧП, которые регулярно происходили на заброшенном химзаводе. На территории бывшего завода нашли как минимум 63 тонны тротила, который валялся бесхозно в свободном доступе для всех желающих. Кроме того, из-за нарушения правил техники безопасности при утилизации на бывшем предприятии постоянно возникали пожары. В 2017 году стало известно, что объекты заброшенного предприятия купил предприниматель из Перми.

Александр Лукманов
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