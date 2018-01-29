На Урале люди прыгнули с балкона, спасаясь от голого наркомана. ВИДЕО

19:31 29 января 2018 5

Полицейские задержали голого дебошира Фото: скриншот с видео

Мужчина в свердловском городе Волчанске в одних трусах ворвался в первую попавшуюся квартиру дома к незнакомым людям и устроил погром. Спасаясь от дебошира, они выпрыгнули с балкона второго этажа, сообщает «Вечерний Карпинск».

Известно, что, забежав в квартиру, мужчина взял на кухне ножи. Чтобы скрыться от него, на балкон выбежали муж с женой и свекровь. В комнате с ним остался годовалый ребенок. Мужчина потребовал, чтобы люди прыгнули с балкона. Муж с женой выпрыгнули, а замешкавшуюся свекровь нападавший сам бросил вниз. Молодая женщина получила несколько переломов, остальные приземлились в сугроб без травм.

Тем временем дебошир начал крушить в квартире мебель, а ее обломки выкидывать на улицу с балкона. Прибывшие полицейские задержали мужчину. Оказалось, что под действием наркотиков у него начались галлюцинации, будто его кто-то преследует. В полиции пообещали прокомментировать случай позже.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили инцидент и пояснили, что тревожное сообщение поступило в ОП №10 Волчанска от граждан. «Сообщили, что в квартиру на улице Мичурина ворвался некий гражданин и угрожал физической расправой. На место выехал наряд полиции, сыщики на месте установили, что женщина 1971 года рождения пришла в гости к сыну 1989 года рождения, который живет с женой и годовалым сыном. Неожиданно в дверь позвонили, на пороге оказался мужчина в нижнем белье. Он попросил помощи, якобы его кто-то преследует. Женщина его пожалела, хотела помочь, и впустила в квартиру. Однако визитер оказался, мягко говоря, не благодарным. Он забежал на кухню, схватил два ножа, и устроил в квартире настоящий погром, а жильцов заставил прыгать с балкона», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, двое прыгнули благополучно, а у женщины диагностировали переломы. Малыш не пострадал: он даже не проснулся во время погрома в соседней комнате. Прибывшие полицейские вынуждены были общаться с дебоширом с балкона, так как он не хотел открывать дверь, утверждая, что его все хотят убить, отметили в МВД. В конце концов полицейские сумели его уговорить сдаться, но и то он это сделал нетрадиционным способом — спрыгнул с балкона. По пути в больницу ему опять померещилось, что на него напали, и он выбил ногой стекло в полицейском УАЗике. В больнице ему поставили успокоительный укол.

Пострадавшую женщину привезли в больницу на судебно-медицинскую экспертизу. От вердикта врачей о степени тяжести травм зависит процессуальное решение, которое примут полицейские по итогам начавшейся проверки. «Задержанным оказался ранее неоднократно судимым за имущественные преступления гражданин Старостин 1994 года рождения. Последний раз освободился в ноябре 2017 года, сидел за грабеж. Сейчас он под присмотром врачей в специализированной клинике. Там установят, какое вещество он принимал, что дошел до такого состояния», — заключил Горелых.