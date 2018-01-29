Стая диких собак держит в страхе югорский город. ФОТО

20:46 29 января 2018 2

Стая собак пугает жителей Нижневартовска Фото: группа «Привет, сей час Нижневартовск», «ВКонтакте»

Жители Нижневартовска опасаются стаи собак, которая бродит по улицам города и угрожает безопасности горожан. Они пожаловались на бездомных животных в группе «Привет, сей час Нижневартовск».

Автор поста Юлия Ломакина сообщила, что стая собак живет в окрестностях школы №1. Многие подписчики испугались за детей, которые посещают учебное заведение, и призвали немедленно решить эту проблему. «Жесть, в отлов позвонили бы лучше. Вдруг детей покусают… Как детям в школу ходить?.. Надо принимать меры, звоните в отлов и сообщайте об агрессивной стае собак! Они запросто разорвут человека при возможности, и это лишь вопрос времени! И вы не простите себя, если будете игнорировать их», — отозвались комментаторы.

Однако часть пользователей встала на защиту бездомных животных. «Всякие малолетки тыкают в собак, бьют, сколько видео уже было, а вы потом удивляетесь, почему детей кусают… Не пойму, куда делись защитники? Собака лучше человека, людей надо отстреливать и т. п.))… На машине проезжали там, выходила, гладила их. Руки, ноги целые вроде… Вообще не страшно, у самой 2 собаки с улицы подобранные, по 3 раза в день мимо таких стай гуляем — им вообще плевать, они себе роются по мусоркам — и все… Учите с детства любить животных, а не бояться их!» — рекомендуют югорчане.

Ранее «URA.RU» писало о масштабах проблемы с бездомными животными на Урале. Стаи собак стали настоящим бичом регионов, решение этого вопроса до сих пор не найдено. Несмотря на заявления правозащитников, в действительности есть случаи, когда животные разоряют мусорные баки, разносят заразу и загрызают прохожих.