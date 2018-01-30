{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Югры
19:30  30 января 2018 1

В Югре смельчак по дикому холоду отправился в путешествие на мотоцикле. ВИДЕО

Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, шлем, мотоцикл, байкеры, harley davidson
По словам водителя, его мотоцикл оборудован подогревамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети появилось видео, как мужчина передвигается на мотоцикле в морозы по Югре. Путешественник направлялся в Самарскую область, кадры с трассы опубликовал Марат Латеев во «ВКонтакте».

«На улице 26 января…», — начал со смехом удивленный автор ролика. Он спросил маршрут у мотоциклиста, на что тот ответил, что едет из Югорска в Тольятти. Мотоциклист поделился, что не мерзнет, так как его транспорт оборудован электрикой и всевозможными подогревами. На вопрос, что он будет делать, если стукнет минус сорок градусов, тот признался: «Люди же в сорок ехали, и нормально». Напоследок автор видео пожелал стойкому путешественнику удачи.

Пользователи соцсети оценили поступок мотоциклиста. «Красавчик!!! Давай дружище, Тольятти любит таких, как ты, неудержимых!!!» — написал Никита Мякота. Отметим, 26 января, по данным WorldWeather.ru, температура воздуха в Югорске составляла 18 градусов мороза. С порывами ветра до 5 м\с она ощущалась как минус 28 градусов.

Видео: Марат Латеев, «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что на югорской трассе в минус сорок на прошлой неделе сломался пассажирский автобус. Пассажиров и водителя от замерзания спасли сотрудники ГИБДД, дежурившие во время аномально холодной погоды в уральских регионах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров