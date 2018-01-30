В Сети появилось видео, как мужчина передвигается на мотоцикле в морозы по Югре. Путешественник направлялся в Самарскую область, кадры с трассы опубликовал Марат Латеев во «ВКонтакте».
«На улице 26 января…», — начал со смехом удивленный автор ролика. Он спросил маршрут у мотоциклиста, на что тот ответил, что едет из Югорска в Тольятти. Мотоциклист поделился, что не мерзнет, так как его транспорт оборудован электрикой и всевозможными подогревами. На вопрос, что он будет делать, если стукнет минус сорок градусов, тот признался: «Люди же в сорок ехали, и нормально». Напоследок автор видео пожелал стойкому путешественнику удачи.
Пользователи соцсети оценили поступок мотоциклиста. «Красавчик!!! Давай дружище, Тольятти любит таких, как ты, неудержимых!!!» — написал Никита Мякота. Отметим, 26 января, по данным WorldWeather.ru, температура воздуха в Югорске составляла 18 градусов мороза. С порывами ветра до 5 м\с она ощущалась как минус 28 градусов.
Видео: Марат Латеев, «ВКонтакте»
Ранее «URA.RU» сообщало, что на югорской трассе в минус сорок на прошлой неделе сломался пассажирский автобус. Пассажиров и водителя от замерзания спасли сотрудники ГИБДД, дежурившие во время аномально холодной погоды в уральских регионах.