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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:05  05 февраля 2018 7

«Я в задницах не разбираюсь и вам не советую». Ректор вуза, где появился золотой туалет, ответил недовольным

Академик Владимир Зорин в свердловском региональном отделении ЕР. Екатеринбург, силин яков
Силин призвал успокоиться и обратить внимание на другие достижения вузаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин прокомментировал известный уже на всю страну скандал, связанный с появлением в Сети фотографий «золотого туалета» для сотрудников вуза. Он считает, что обсуждение туалета является показателем уровня нравственности в обществе.

«Я в задницах не разбираюсь и вам не советую. Никто не обращает внимания, что мы музей сделали, дом культуры, общежитие, столовые, спорткомплекс для студентов на улице. Мы ведем ремонт на этажах, оснащаем аудитории, а когда выпускник вкладывает деньги в доброе дело, это вдруг становится плохим», — приводит слова Силина ЕТВ.

Как ранее сообщало «URA.RU», отремонтированный туалет в УРГЭУ стал поводом для обсуждений и мемов в соцсетях. Также известно, что вуз не потратил ни копейки на ремонт уборной: его подарил выпускник университета Денис Вешкурцев, директор «Сима-лэнд».

Ксения Томашова
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