Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин прокомментировал известный уже на всю страну скандал, связанный с появлением в Сети фотографий «золотого туалета» для сотрудников вуза. Он считает, что обсуждение туалета является показателем уровня нравственности в обществе.
«Я в задницах не разбираюсь и вам не советую. Никто не обращает внимания, что мы музей сделали, дом культуры, общежитие, столовые, спорткомплекс для студентов на улице. Мы ведем ремонт на этажах, оснащаем аудитории, а когда выпускник вкладывает деньги в доброе дело, это вдруг становится плохим», — приводит слова Силина ЕТВ.
Как ранее сообщало «URA.RU», отремонтированный туалет в УРГЭУ стал поводом для обсуждений и мемов в соцсетях. Также известно, что вуз не потратил ни копейки на ремонт уборной: его подарил выпускник университета Денис Вешкурцев, директор «Сима-лэнд».